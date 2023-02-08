«Чем это поможет украинцам?» Эксперт ООН — об отстранении российских спортсменов

Специальный докладчик Организации Объединённых Наций (ООН) в области культурных прав Александра Ксантаки считает отстранение российских спортсменов от международных соревнований дискриминацией по национальному признаку.
«Можно ли отделить российских спортсменов от государства? Да, можно. Во-первых, есть много спортсменов из других стран, которые входят в состав армии. Есть много государств, которые своими действиями нарушили права человека. Должны ли мы их исключить? Мы этого не сделали. Мы должны учитывать нюансы и сохранять пропорциональность.
Это прямая дискриминация исключительно по национальному признаку. Больше ничего. Чем это поможет украинцам? Как это поможет будущему соблюдению прав человека и сокращению числа конфликтов?
Примечательно, что здесь полностью проигнорировали понятие международных прав человека, особенно в условиях либеральной демократии. Все в мире потрясены тем, что происходит на Украине. Я понимаю, почему Украина против возвращения российских спортсменов, но международные или национальные решения не принимаются на основе чувств жертвы, должны играть роль законы», — приводит слова Ксантаки NRK.
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