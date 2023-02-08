Решение об участии россиян на ОИ-2024 в Париже будет принято к лету

Решение о допуске российских и белорусских спортсменов на Летние Олимпийские игры в Париже должно быть принято к ближайшему лету. Об этом сообщил официальный представитель правительства Франции Оливье Веран во время пресс‑конференции.

«Решение о допуске должно быть принято к лету. Никакая позиция ещё не была официально согласована с Международным олимпийским комитетом (МОК). Я допускаю возвращение международного сотрудничества в спорте, но пока решение не принято, все санкции должны продолжать действовать полностью», — сказал Веран.

Напомним, ранее МОК призвал изучить вопрос возможного возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену в нейтральном статусе и при выполнении определённых условий.