Магнус Карлсен — о рекорде Леброна Джеймса: король на шахматной доске

16-й и действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен отреагировал на рекорд звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Он побил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по количеству очков за карьеру. Леброн стал лучшим бомбардиром лиги в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (130:133), где он набрал 38 очков. После этого матча его результативность в НБА составляет 38 390 очков.

«Король на шахматной доске», — написал Магнус Карлсен на странице в социальной сети.

Ранее рекорд НБА по числу очков за карьеру принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару. В его активе 38 387 очков. Напомним, сам матч между «Лейкерс» и «Тандер» завершился победой «Оклахома-Сити» со счётом 133:130.