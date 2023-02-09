Президент ВФП Владимир Сальников отреагировал на перенос ЧМ из Казани в Сингапур

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался о переносе чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года из Казани в Сингапур.

«Как и говорилось ранее, все наши турниры, которые ранее были назначены для проведения в России, находятся в статусе переноса. В этом плане ничего не изменилось. О том, что чемпионат мира – 2025 пройдет в другой стране, уже говорилось ранее. Сюрпризом это не стало.

Мы находимся с Международной федерацией плавания в постоянном диалоге, в частности, по поводу участия наших спортсменов в соревнованиях под эгидой азиатской конфедерации — пока именно под эгидой. Речь не идёт о переходе», — приводит слова Владимира Сальникова «Матч ТВ».

Казань могла принять чемпионат мира по водным видам спорта во второй раз. Турнир проходил в Казани в 2015 году. В 2021 году город принимал чемпионат Европы по плаванию.