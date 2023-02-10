Пловчиха требует отдельные раздевалки для трансгендеров после взаимодействия с Лией Томас

Американская пловчиха Райли Гейнс, представляющая университет штата Кентукки, призывает руководство Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA) создать отдельные раздевалки для трансгендерных спортсменов.

Гейнс в своих требованиях опирается на личный опыт взаимодействия с трансгендерной персоной Лией Томас до того, как ей провели операцию по смене пола.

«Мы все не давали согласия, у нас никто его и не спрашивал. В раздевалке перед нами стоял мужчина с биологической точки зрения: он сбрасывал штаны и смотрел, как мы раздеваемся. Мы были вынуждены смотреть на обнажённые мужские гениталии. Даже год или два назад это могли счесть за сексуальное насилие. Но теперь они (NCAA) не просто позволяют этому случаться, но как будто поощряют.

Люди напуганы, особенно исходя из моего опыта общения с другими пловцами NCAA. Даже с товарищами по команде Лии Томас. Им говорят, что они никогда не поступят в аспирантуру, если будут открыто высказываться против», — приводит слова Гейнс Fox News.