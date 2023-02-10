«Наконец-то адекватное мнение». Навка — об ответе Баха на письмо НОК Украины

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на слова президента МОК Томаса Баха о давлении НОК Украины на другие страны бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, если в них будут участвовать российские и белорусские спортсмены.



«Наконец-то адекватное и корректное мнение. Может, вот он, свет в конце тоннеля? И голос разума возобладает на мировой спортивной арене? Спорт останется спортом, политика — политикой, и каждый будет заниматься своим делом? Мужские дисциплины будут мужскими, женские — женскими? Спортсмены будут за спорт и о спорте, а не о пиаре, половой принадлежности, ориентации и так далее. Нормальное, логическое мышление и подход вернётся туда, где он должен быть. Кто за?» — написала Навка в своём телеграм-канале.

Напомним, Бах отметил, что бойкот Олимпийских игр 2024 года нарушит принципы Олимпийской хартии.