«Наконец-то адекватное мнение». Навка — об ответе Баха на письмо НОК Украины

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на слова президента МОК Томаса Баха о давлении НОК Украины на другие страны бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, если в них будут участвовать российские и белорусские спортсмены.
«Наконец-то адекватное и корректное мнение. Может, вот он, свет в конце тоннеля? И голос разума возобладает на мировой спортивной арене? Спорт останется спортом, политика — политикой, и каждый будет заниматься своим делом? Мужские дисциплины будут мужскими, женские — женскими? Спортсмены будут за спорт и о спорте, а не о пиаре, половой принадлежности, ориентации и так далее. Нормальное, логическое мышление и подход вернётся туда, где он должен быть. Кто за?» — написала Навка в своём телеграм-канале.
Напомним, Бах отметил, что бойкот Олимпийских игр 2024 года нарушит принципы Олимпийской хартии.
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