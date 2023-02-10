Паралимпийская чемпионка по плаванию Сара Луиз Рунг завершила карьеру в 33 года
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33-летняя норвежская парапловчиха Сара Луиз Рунг объявила о завершении карьеры.
«Грустно сдаваться, но всему своё время. Плавание было большой частью моей жизни. Мы постоянно ездили на сборы. Во многом моя команда стала моей второй семьёй. Благодаря спорту я познакомилась со многими хорошими людьми. Теперь я могу оглянуться назад с улыбкой и вспоминать хорошие моменты. Но это решение не было простым», — приводит слова Рунг VG.
Рунг стала инвалидом после операции на спине в 2008 году. Спортсменка выиграла две золотые и две серебряные медали на летних Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне, а также завоевала два золота на Паралимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также Рунг является четырёхкратной чемпионкой Европы (2011).
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