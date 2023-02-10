«Тулица» одолела «Уралочку-НТМК» в 19-м туре женской Суперлиги

Завершился матч чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. «Тулица» нанесла поражение «Уралочке-НТМК» из Екатеринбурга со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:19).



«Тулица» одержала 17-ю победу в чемпионате России и вышла на промежуточное пятое место, опередив «Динамо-Метар» и саратовский «Протон». «Уралочка» занимает 11-е место, имея в своём активе 17 очков при шести победах и 13 поражениях.

В следующем туре «Тулица» отправится в гости к лидеру чемпионата — московскому «Динамо», а «Уралочка-НТМК» дома поборется с «Протоном».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 19-й тур



«Тулица» (Тульская обл.) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) — 3:0 (25:23, 25:23, 25:19).