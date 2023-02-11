«Локомотив» обыграл «Протон» в женской волейбольной Суперлиге

Завершились матчи игрового дня чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Калининградский «Локомотив» на выезде обыграл саратовский «Протон» со счётом 3:1 (25:22, 25:27, 25:19, 25:20). «Локомотив» одержал 16-ю победу в 19 матчах и занимает второе место в турнирной таблице. «Протон» с 11 победами располагается на седьмой позиции.
«Ленинградка» одержала 14-ю победу, обыграв «Спарту», — 3:0 (25:18, 25:23, 25:15). Команда из Санкт-Петербурга вышла на промежуточное третье место.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. 19-й тур
«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Липецк» – 3:1 (25:13, 21:25, 25:17, 25:17)
«Протон» (Саратов) – «Локомотив» (Калининградская обл.) – 1:3 (22:25, 27:25, 19:25, 20:25)
«Динамо» (Краснодар) – «Минчанка» – 3:0 (25:21, 25:18, 25:21)
«Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Спарта» (Нижний Новгород) – 3:0 (25:18, 25:23, 25:15)
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