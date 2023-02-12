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Костенюк сыграла вничью с Конеру и сохранила лидерство за тур до конца этапа Гран-при ФИДЕ

Костенюк сыграла вничью с Конеру и сохранила лидерство за тур до конца этапа Гран-при ФИДЕ
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Российский гроссмейстер, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк продолжает лидировать после 10-го тура мюнхенского этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин.

В 10-м туре Александра смогла защитить тяжёлую позицию против Хампи Конеру из Индии и добиться ничьей. Благодаря ничьей Костенюк сохранила лидерство и отрыв от Конеру в один балл.

В активе Александры Костенюк 7,5 очка после 10 туров. У Хампи Конеру 6,5 балла, идущая на третьем месте Нана Дзагнидзе из Грузии имеет в активе шесть очков.

В заключительном туре Александра Костенюк сыграет с китаянкой Чжу Цзиньэр, Хампи Конеру встретится ещё с одной представительницей Китая Тань Чжунъи.

Костенюк выступает на турнире под флагом ФИДЕ по решению организации, которая допускает россиян до соревнований в нейтральном статусе.

Этап Гран‑при ФИДЕ в Мюнхене продлится до 13 февраля.

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