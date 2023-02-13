Президент МОК Томас Бах обратился к украинским спортсменам

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался по поводу возможного допуска России к международным турнирам.
«История покажет, кто больше делает для мира, те, кто пытается держать границы открытыми и общаться, или те, кто хочет изолировать и разделять… Наша роль — объединять людей. Мы пытаемся найти решение, которое отдает должное миссии спорта — объединять, а не способствовать усилению конфронтации и эскалации.
С человеческой точки зрения мы можем понять реакцию каждого украинского спортсмена. Мы разделяем их страдания, поэтому полностью солидарны и поддерживаем их. Мы поддерживаем 3000 членов украинского олимпийского сообщества, чтобы в Париже была сильная украинская команда» к Олимпийским играм 2024 года. Каждый украинский спортсмен может быть уверен, что мы полностью с ним солидарны и все их комментарии очень серьёзно принимаются во внимание», — приводит слова Баха France 24.
Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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