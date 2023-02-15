«Белогорье» сыграет с «Зенитом-Казань» в уникальной форме

В среду, 15 февраля в 19:00 на «Тула-арене» пройдёт вторая «Классика отечественного волейбола» – «Белогорье» примет «Зенит-Казань». Это будет 65-й матч между командами и впервые игру двух самых титулованных клубов страны примет Тула.
Первая «Классика отечественного волейбола» этого сезона прошла в Казани 16 ноября. На тот матч команды вышли в ретро-форме – «Белогорье» в комплекте, в котором 10 лет назад взяли золотые медали Чемпионата России, а «Зенит-Казань» выбрал форму сезона 2007/2008, когда команде впервые покорилась Лига чемпионов. В том матче сильнее оказались казанские волейболисты – 3:0.
«Белогорье» и «Зенит-Казань» снова выйдут в специально подготовленной к этой игре уникальной форме, на которой каждый клуб разместил фамилии всех игроков, кто играл в его составе.
На данный момент «Зенит-Казань» возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Суперлиги, «Белогорье» идёт на 6 месте.
Напомним, что в прошлом туре «Белогорье» в Туле проиграло новосибирскому «Локомотиву» 1:3.
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