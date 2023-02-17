Тайгера Вудса обвиняют в женоненавистничестве после шутки с гинекологическим тампоном

Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс подвергся жёсткой критике из-за своих действий во время первого раунда крупного турнира Genesis Invitational, который проходит в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Вудс после начального удара на девятой лунке передал своему соотечественнику и другу Джастину Томасу гинекологический тампон. Удар Тайгера оказался длиннее, чем у соперников. Седьмой номер мирового рейтинга Томас принял тампон, уронил его и вместе с Вудсом рассмеялся.

Фото: Cliff Hawkins/Getty Images

Эксперты сошлись во мнении, что Вудс заранее заготовил эту шутку. Многие восприняли её как «детскую», «оскорбительную» и «женоневистническую».

Интересно, что ни Вудсу, ни Томасу не задали вопросов по этому инциденту по завершении соревнований.