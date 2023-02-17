Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тайгера Вудса обвиняют в женоненавистничестве после шутки с гинекологическим тампоном

Тайгера Вудса обвиняют в женоненавистничестве после шутки с гинекологическим тампоном
Комментарии

Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс подвергся жёсткой критике из-за своих действий во время первого раунда крупного турнира Genesis Invitational, который проходит в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Вудс после начального удара на девятой лунке передал своему соотечественнику и другу Джастину Томасу гинекологический тампон. Удар Тайгера оказался длиннее, чем у соперников. Седьмой номер мирового рейтинга Томас принял тампон, уронил его и вместе с Вудсом рассмеялся.

Фото: Cliff Hawkins/Getty Images

Эксперты сошлись во мнении, что Вудс заранее заготовил эту шутку. Многие восприняли её как «детскую», «оскорбительную» и «женоневистническую».

Интересно, что ни Вудсу, ни Томасу не задали вопросов по этому инциденту по завершении соревнований.

Самый богатый спортсмен мира загубил карьеру скандалами. Как скатился Тайгер Вудс Самый богатый спортсмен мира загубил карьеру скандалами. Как скатился Тайгер Вудс
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023