Ирек Ризаев стал шестым на первом этапе Кубка мира по BMX-фристайлу

Россиянин Ирек Ризаев показал шестой результат на первом этапе Кубка мира по BMX-фристайлу, состоявшемся в Саудовской Аравии. За своё выступление Ризаев набрал 76,60 балла. Победителем этапа стал австралиец Логан Мартин (93,50).

Накануне в квалификации Ирек сильно ушиб колено, но, несмотря на это, продолжил выступление на соревнованиях.

«Был длительный перерыв в соревнованиях такого уровня, поэтому, конечно, нервничал. Доехал лучшую попытку далеко не так, как хотел, но в данной ситуации, когда стартов такого масштаба давно не было, считаю, что могу быть доволен своим выступлением», — приводит слова Ризаева телеграм-канал Федерации велосипедного спорта России.

Выступление российского спортсмена на международном старте UCI стало возможным благодаря изменениям в регламенте, разрешающим индивидуальные заявки.