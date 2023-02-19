Ирек Ризаев стал шестым на первом этапе Кубка мира по BMX-фристайлу

Россиянин Ирек Ризаев показал шестой результат на первом этапе Кубка мира по BMX-фристайлу, состоявшемся в Саудовской Аравии. За своё выступление Ризаев набрал 76,60 балла. Победителем этапа стал австралиец Логан Мартин (93,50).
Накануне в квалификации Ирек сильно ушиб колено, но, несмотря на это, продолжил выступление на соревнованиях.
«Был длительный перерыв в соревнованиях такого уровня, поэтому, конечно, нервничал. Доехал лучшую попытку далеко не так, как хотел, но в данной ситуации, когда стартов такого масштаба давно не было, считаю, что могу быть доволен своим выступлением», — приводит слова Ризаева телеграм-канал Федерации велосипедного спорта России.
Выступление российского спортсмена на международном старте UCI стало возможным благодаря изменениям в регламенте, разрешающим индивидуальные заявки.
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