Саночник Репилов готов выступать под нейтральным флагом на международных турнирах

Трёхкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов сообщил, что готов выступать под нейтральным флагом на международным соревнованиях, потому что спортивная карьера быстро подходит к концу.



«Для меня очень важно выступать под российским гимном и флагом, хотя прекрасно понимаю, что спортивный век короток, а карьера недолговечна. Поэтому я готов выступать и под нейтральным флагом, потому что все остальные знают откуда я, мои имя и фамилию никто не поменял. Я думаю, что, когда мы вернёмся, должно быть всё нормально.



Только люди, которые считают себя политиками, могут вмешаться. Я бы сказал про них жёстче, но не буду. Люди должны заниматься своей работой. Но я никогда от своей страны не откажусь, но понимаю и других людей, которые задумываются сменить гражданство», — приводит слова Репилова ТАСС.

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