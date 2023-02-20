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Саночник Репилов готов выступать под нейтральным флагом на международных турнирах

Саночник Репилов готов выступать под нейтральным флагом на международных турнирах
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Трёхкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов сообщил, что готов выступать под нейтральным флагом на международным соревнованиях, потому что спортивная карьера быстро подходит к концу.

«Для меня очень важно выступать под российским гимном и флагом, хотя прекрасно понимаю, что спортивный век короток, а карьера недолговечна. Поэтому я готов выступать и под нейтральным флагом, потому что все остальные знают откуда я, мои имя и фамилию никто не поменял. Я думаю, что, когда мы вернёмся, должно быть всё нормально.

Только люди, которые считают себя политиками, могут вмешаться. Я бы сказал про них жёстче, но не буду. Люди должны заниматься своей работой. Но я никогда от своей страны не откажусь, но понимаю и других людей, которые задумываются сменить гражданство», — приводит слова Репилова ТАСС.

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