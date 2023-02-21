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Австралия присоединилась к другим странам в отношении бана спортсменов из России

Австралия присоединилась к другим странам в отношении бана спортсменов из России
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Правительство Австралии объявило о присоединении к призыву в сторону Международного олимпийского комитета (МОК) запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Ранее более 30 стран направили письмо в МОК с призывом не допускать российских и белорусских спортсменов.

Руководство Австралии ранее подписало два заявления по этому вопросу, которые были согласованы 35 странами-единомышленниками в прошлом году, но в новом письме, опубликованном в понедельник, Австралия не фигурировала. Представитель министерства спорта Австралии заявил, что отсутствие было административной ошибкой и что правительство согласно с мнением, выраженным в коллективном письме, сообщает Reuters.

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Теги Другие МОК •••

Источник: Reuters

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