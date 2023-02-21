В волейбольном «Зените» из Санкт-Петербурга сменился главный тренер

Санкт-петербургский волейбольный клуб «Зенит» сообщил о смене главного тренера. Вместо Андрея Толочко до окончания сезона командой будет руководить Виктор Сидельников.
В последнее месяца санкт-петербургский «Зенит», ранее возглавлявший турнирную таблицу Суперлиги, потерпел поражения от московского «Динамо», новосибирского «Локомотива», казанского «Зенита» и «Белогорья» и опустился на третье место.
«С учётом сложившихся обстоятельств руководство ВК «Зенит» приняло решение сменить главного тренера первой команды клуба. С этого дня командой руководит Виктор Владимирович Сидельников, именно он будет возглавлять «Зенит» до завершения текущего сезона.
Виктор Сидельников с осени официально является тренером-консультантом «Зенита», посвящён во все детали рабочего процесса первой команды, хорошо знаком с ведущими игроками, у него за плечами серьёзнейший опыт сотрудничества с клубами Суперлиги. В связи с этим мы рассчитываем на то, что наш новый главный тренер сумеет в кратчайший срок полноценно интегрироваться в штаб команды и продолжить подготовку к плей-офф чемпионата России, где перед нами по-прежнему ставятся самые высокие задачи», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
«Зенит» подчеркнул, что ценит работу Толочко, под руководством которого команда выиграла 18 матчей подряд, и желает ему успехов на новом месте работы.
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