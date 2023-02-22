Ирина Винер: мы можем составить конкуренцию Олимпийским играм, собрав ШОС, БРИКС, СНГ

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о развитии спорта в России под давлением санкций, из-за которых отечественные атлеты не могут участвовать в международных соревнованиях.

«Я думаю, что нужно найти хорошее плато. Да, оказывается давление, но благодаря этому давлению мы стали проводить в России намного больше соревнований, чем было. На международные турниры у нас могло выехать два человека, на групповое упражнение – пять человек. А сейчас выступают 89 регионов. И все выступают тем количеством лучших людей, которых они заявляют. У нас огромные соревнования, выступает по 300 человек.

Сейчас стало заниматься в нашем виде спорта в 2 раза больше человек, чем до этих санкций. У нас великолепные соревнования, которые проходят в различных регионах нашей страны – клубы, общества, студенты, регионы. Даже различные маленькие клубики выставляют маленьких деток. Так что у нас сейчас очень здорово развивается художественная гимнастика. А в глобальном уровне, я думаю, что мы можем составить конкуренцию Олимпийским играм, собрав ШОС, БРИКС, СНГ, наши дружественные страны, которые на уровне правительств, министров спорта, решат собраться и провести такие соревнования. У нас дружественных стран около 140, и мы можем участвовать и совершенно спокойно проводить там соревнования. Но должно быть волевое решение всех ведомств и министерств, которых я назвала», — сказала Винер в эфире РЕН ТВ.