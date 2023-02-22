МОК не собирается отменять санкции в отношении россиян и белорусов

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление о том, что не планирует отменять санкции, применённые к России и Беларуси.

«МОК беспрецедентным образом применил санкции в отношении России и Белоруссии: отсутствие международных спортивных мероприятий, отсутствие флагов, гимнов или других национальных символов, недопуск правительственных или государственных чиновников на какие-либо международные спортивные мероприятия. Санкции были введены в действие в феврале 2022 года, а затем были дополнительно усилены и подтверждены Олимпийским саммитом 9 декабря 2022 года. Они остаются в силе

Начиная с древних Олимпийских игр нашей миссией всегда было способствовать миру через спорт, МОК по сей день остается приверженным миссии по объединению всего мира для мирных соревнований», — сообщает пресс-служба МОК.