Глава ФИДЕ высказался о возможном переходе Федерации шахмат России в АШФ

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал возможный переход Федерации шахмат России (ФШР) из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ).
«Всё равно решать будет Азиатская федерация шахмат, но вероятность этого решения большая. Мы дали зелёный свет и устранили для этого все препятствия. Хорошо это или плохо — решать шахматистам России.
О переходе в Азию каждые федерации должны решать самостоятельно. Азиатские федерации действительно сильны, особенно Индия, Китай. Также растут федерации Узбекистана, Казахстана и Ирана. Шахматы в Азии являются сильными, и это будет для нас интересной конкуренцией. В некоторых видах спорта это так, в других — нет. Здесь нужно смотреть на ситуацию в каждом виде спорта», — приводит слова Дворковича Sport24.
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