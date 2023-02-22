Финская пловчиха покаталась на лыжах в купальнике. Видео

Финская пловчиха Ида Халкко, специализирующаяся на брассе, опубликовала в социальных сетях видео, на котором катается на лыжах в купальнике.

«Когда пловец берётся за зимние виды спорта. Дело не в мастерстве, а в стиле, да?» — прокомментировала видео Халкко.

24-летняя Халкко – серебряный призёр чемпионата Европы по водным видам спорта 2021 года на дистанции 50 метров брассом. Этот результат позволил Иде отобраться на Олимпийские игры – 2020 в Токио (Япония), где она дошла до полуфинала на дистанции 100 метров брассом.

Отметим, что в Планице (Словения) ранее стартовал чемпионат мира по лыжным видам спорта. Соревнования продлятся до 5 марта.