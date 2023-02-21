Сборная Норвегии удивила до старта чемпионата мира. Клебо поселился в замке с башней!

Норвежские лыжники удивляют не только своим полным доминированием на Кубке мира, но ещё и умеют выделяться и за пределами лыжни. На время чемпионата мира они полностью арендовали сразу два отеля, а лидера команды Йоханнеса Клебо и вовсе заселили в замок.

Норвежцы нашли особенное место

С 22 февраля по 5 марта в словенской Планице пройдёт чемпионат мира по лыжным гонкам. Безусловно, главными фаворитами соревнований являются норвежцы, которым в период отстранения россиян составить конкуренцию на международном уровне не может практически никто.

В отличие от многих других команд, которые для размещения на время чемпионата выбрали отели в Планице и городе Филлах в соседней Австрии, норвежцы поселились недалеко в небольшой итальянской коммуне Мальборгетто-Вальбруна, где проживает чуть меньше тысячи человек. Дорога от этого поселения до лыжного комплекса в Планице занимает около 30 минут.

«Организаторы чемпионата мира хотели, чтобы большая часть лыжников жили в Филлахе в Австрии. Количество мест в отелях в Планице ограничено, а Филлах находится в 40 минутах езды от Планицы, и это также полчаса езды до ближайшего горнолыжного склона, что слишком неудобно. К счастью, мы нашли это место в Италии, которое располагается недалеко от тренировочной трассы и в 30 минутах от стадиона чемпионата мира», – рассказал Брит Балдишол, менеджер норвежской команды.

Старый завод или средневековый замок?

Часть команды будет жить во вполне обычном деревянном здании, а другая поселится в построенном из камня отеле, который больше похож на настоящий замок или даже церковь. Именно в этом необычном строении с башней, которое раньше было заводом, и будет жить Йоханнес Клебо. Кстати, он – единственный из норвежцев, кому выделят отдельные апартаменты, остальные лыжники норвежской команды будут жить в совместных номерах.

Йоханнес Клебо поселился в замке с башней Фото: adforthensel.it

Вот пример люксового номера в отеле «Форт Хенсел». Возможно, Йоханнес будет жить в этой самой комнате. Стоимость, кстати, по европейским меркам не такая уж высокая. На сайте указана цена до € 150 (около 12 тыс. рублей), но, вероятно, норвежцы, сняв весь отель, договорились о скидках.

Йоханнес Клебо поселился в замке с башней Фото: adforthensel.it

Внизу, кстати, есть классная зона отдыха у камина. Вероятно, норвежские спортсмены будут расслабляться тут после гонок и праздновать золотые медали.

Йоханнес Клебо поселился в замке с башней Фото: booking.com

Ещё одна особенность этого необычного отеля – колокольня и часы, которые звонят ежедневно. Но специально для норвежской команды, которой громкий звон может помещать, руководство отеля сделает исключение, и во время проживания там спортсменов колокола звонить не будут.