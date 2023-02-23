Источник: объекты, построенные в Сочи к Олимпиаде, могут передать семье экс-губернатора

Объекты, которые были построены в Сочи к Олимпийским играм-2014, могут быть переданы в собственность семьи экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачёва. Об этом сообщает «Коммерсант».

Сообщается, что компания семьи Александра Ткачёва в рамках реструктуризации бизнеса может вывести построенные к Олимпиаде в Сочи объекты из-под залоговых обязательств ВЭБ.РФ. Речь идет о портфеле недвижимости стоимостью не менее 42 млрд рублей. В случае успеха бизнесмен сможет участвовать в других крупных проектах, а ВЭБ.РФ избавится от проблемного долга.

Частью вывода объектов из-под залогов может быть сделка, недавно согласованная Федеральной антимонопольной службой. Она подразумевает, что ООО УК «Терра Эссет Менеджмент», ЗПИФН «Технологии гостеприимства» получают контроль над АО «Сочи Парк», ООО «Сочи Парк Отель» и НАО «Красная Поляна», на балансе которых находятся олимпийские объекты семьи Ткачёва. Согласно Kartoteka.ru, все эти юрлица контролируются структурами Ткачёва.