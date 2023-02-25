Сергей Карякин единогласно избран президентом Федерации шахмат Подмосковья

Российский гроссмейстер Сергей Карякин стал президентом Федерации шахмат Подмосковья, сообщает «РИА Новости Спорт».
Карякин был избран единогласно на внеочередном собрании организации, которое прошло сегодня, 25 февраля. Посты вице-президентов Федерации шахмат Подмосковья заняли Владимир Поткин, Олег Аниканов и Альберт Миннулин. В своей программе Карякин представил стратегию развития и популяризации шахмат в Московской области.
«Мы настроены эффективно взаимодействовать с Федерацией шахмат России и другими шахматными организациями. Мы не собираемся играть в оппозицию, мы настроены на сотрудничество с Федерацией шахмат России», — отметил Карякин.
Ранее пост главы Федерации шахмат Подмосковья занимал Николай Попов, который подал заявление о снятии полномочий по состоянию здоровья.
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