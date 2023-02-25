Сергей Карякин единогласно избран президентом Федерации шахмат Подмосковья

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин стал президентом Федерации шахмат Подмосковья, сообщает «РИА Новости Спорт».

Карякин был избран единогласно на внеочередном собрании организации, которое прошло сегодня, 25 февраля. Посты вице-президентов Федерации шахмат Подмосковья заняли Владимир Поткин, Олег Аниканов и Альберт Миннулин. В своей программе Карякин представил стратегию развития и популяризации шахмат в Московской области.

«Мы настроены эффективно взаимодействовать с Федерацией шахмат России и другими шахматными организациями. Мы не собираемся играть в оппозицию, мы настроены на сотрудничество с Федерацией шахмат России», — отметил Карякин.

Ранее пост главы Федерации шахмат Подмосковья занимал Николай Попов, который подал заявление о снятии полномочий по состоянию здоровья.