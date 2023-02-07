«Я очень разочарован». Карякин отреагировал на новое заявление Карлсена о россиянах

Российский гроссмейстер Сергей Карякин раскритиковал действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена за мнение об участии российских шахматистов в международных турнирах.

«Думаю, с каждым днём играть против русских становится всё страннее. Сначала я, вероятно, больше остальных был сторонником того, что нужно хорошо подумать, прежде чем отстранять людей от соревнований. В особенности учитывая, что мы не знаем, какие долгосрочные последствия это будет иметь. Теперь, когда всё затянулось, я всё больше и больше убеждаюсь в том, что, может быть, российским шахматистам не стоит играть. Но это не мне решать», — ранее заявил норвежец.

«Вместо того чтобы использовать свой авторитет для объединения шахматного мира, Карлсен отметился «странным» заявлением. Я очень разочарован…» — написал Карякин в своих социальных сетях.