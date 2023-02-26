В ФШР рассказали, когда может быть принято решение о переходе России в Азиатскую федерацию

Новый исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв высказался о возможном переходе в Азиатскую шахматную федерацию.
«Мы ищем пути, чтобы наши спортсмены были обеспечены соперниками соответствующего класса. И как раз 28 февраля на саммите Азиатской шахматной федерации будет рассмотрена наша заявка о вступлении в её состав. Наблюдательный совет ФШР ещё в апреле прошлого года принял решение подать заявку о переходе. И я хотел бы подчеркнуть, что это решение было связано не с обстоятельствами, которые возникли несколько ранее апреля 2022 года. Мы давно прорабатывали этот вопрос и смотрели на восток как на важное направление в развитии отечественных шахмат.
Посмотрим, какое будет принято решение. В Азии соперники реально намного сильнее европейцев: Индия, Китай, Иран, Узбекистан. И с логистикой намного проще. В случае принятия положительного решения у нас появится возможность как беспрепятственно выезжать на соревнования, так и на территории нашей страны международные соревнования проводить», — сказал Ткачёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
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