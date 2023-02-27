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«У Яна есть одно серьёзное преимущество». Александр Ткачёв – о шансах Непомнящего на титул

«У Яна есть одно серьёзное преимущество». Александр Ткачёв – о шансах Непомнящего на титул
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Новый исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв высказался о шансах Яна Непомнящего в матче с Дином Лижэнем.

«У кого больше шансов в чемпионском матче Ян Непомнящий – Дин Лижэнь, станет понятно по первым двум-трём партиям. Я же не один матч видел. О многих матчах в книгах читал. Что-то изнутри знаю: видел, например, как Горячкина к чемпионскому матчу готовилась.

Но я могу сказать, что у Яна есть одно серьёзное преимущество – опыт матчевой борьбы. Нехватка этого опыта была очень заметна, когда он играл предыдущий матч с Магнусом. Всё-таки это совершенно другой накал. Это неоспоримое преимущество, но сыграет ли оно решающую роль? Дай Бог! Естественно, я желаю Яну только победы в предстоящем матче за титул», — сказал Ткачёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

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