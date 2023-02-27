«У Яна есть одно серьёзное преимущество». Александр Ткачёв – о шансах Непомнящего на титул

Новый исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв высказался о шансах Яна Непомнящего в матче с Дином Лижэнем.
«У кого больше шансов в чемпионском матче Ян Непомнящий – Дин Лижэнь, станет понятно по первым двум-трём партиям. Я же не один матч видел. О многих матчах в книгах читал. Что-то изнутри знаю: видел, например, как Горячкина к чемпионскому матчу готовилась.
Но я могу сказать, что у Яна есть одно серьёзное преимущество – опыт матчевой борьбы. Нехватка этого опыта была очень заметна, когда он играл предыдущий матч с Магнусом. Всё-таки это совершенно другой накал. Это неоспоримое преимущество, но сыграет ли оно решающую роль? Дай Бог! Естественно, я желаю Яну только победы в предстоящем матче за титул», — сказал Ткачёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
- 27 февраля 2023
-
08:10
-
07:50
-
01:37
-
00:52
- 26 февраля 2023
-
23:00
-
22:20
-
19:46
-
11:50
-
10:47
-
09:38
-
01:56
-
01:16
- 25 февраля 2023
-
22:38
-
20:34
-
20:19
-
19:57
-
19:37
-
18:37
-
17:14
-
14:59
-
12:30
-
08:10
-
07:41
-
03:29
- 24 февраля 2023
-
21:22
-
19:59
-
17:59
-
16:25
- 23 февраля 2023
-
23:50
-
20:44
-
10:24
- 22 февраля 2023
-
23:33
-
22:37
-
22:23
-
20:52