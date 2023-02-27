Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Анна Попова стала чемпионкой России по художественной гимнастике в личном многоборье

Анна Попова стала чемпионкой России по художественной гимнастике в личном многоборье
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионкой России по художественной гимнастике в личном многоборье стала 16-летняя Анна Попова. По сумме четырёх упражнений Попова набрала 158,35 балла, второй стала Мария Борисова (155,05 балла), третьей — Лала Крамаренко (153,45).

Многократные чемпионки мира Арина и Дина Аверины принимают участие в соревнованиях по усечённой программе.

Чемпионат России по художественной гимнастике проходит с 24 февраля по 5 марта во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

Художественная гимнастика. Чемпионат России
Личное многоборье

1. Анна Попова — 158,35
2. Мария Борисова — 155,05
3. Лала Крамаренко — 153,45
4. Диана Чугунихина — 150,45
5. Карина Киреева — 147,15
6. Милена Щенятская — 146,40
7. Екатерина Сазонова — 143,80
8. Анастасия Гузенкова — 143,50

Россиянку Дину Аверину наградили за уникальный рекорд. Попадёт ли она в Книгу Гиннесса? Россиянку Дину Аверину наградили за уникальный рекорд. Попадёт ли она в Книгу Гиннесса?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023