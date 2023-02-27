Анна Попова стала чемпионкой России по художественной гимнастике в личном многоборье

Чемпионкой России по художественной гимнастике в личном многоборье стала 16-летняя Анна Попова. По сумме четырёх упражнений Попова набрала 158,35 балла, второй стала Мария Борисова (155,05 балла), третьей — Лала Крамаренко (153,45).
Многократные чемпионки мира Арина и Дина Аверины принимают участие в соревнованиях по усечённой программе.
Чемпионат России по художественной гимнастике проходит с 24 февраля по 5 марта во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.
Художественная гимнастика. Чемпионат России
Личное многоборье
1. Анна Попова — 158,35
2. Мария Борисова — 155,05
3. Лала Крамаренко — 153,45
4. Диана Чугунихина — 150,45
5. Карина Киреева — 147,15
6. Милена Щенятская — 146,40
7. Екатерина Сазонова — 143,80
8. Анастасия Гузенкова — 143,50
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