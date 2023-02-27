Арина Аверина — о чемпионате России: приняли решение не выступать во всех видах

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина рассказала о выступлении на чемпионате России, который проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.
Сёстры Аверины выступают не во всех видах, опробуют на публике новые программы.
«Не могу сказать, что вчера день был «не самым удачным». Это были наши первые выходы с новыми программами, мы смотрели, анализировали, исправляли ошибки. Выступим ли на Гран-при? Дай бог, самое главное — проанализировать всё, что не удалось, исправлять и двигаться дальше.
Новости, что мы снялись с чемпионата? Я видела, но это не так. Так как мы только начали тренироваться и новые программы только-только сделали, мы с тренерами приняли решение не выступать во всех видах. Будем выступать завтра в отдельных видах.
В новый сезон входить интересно — каждый год с новыми эмоциями, новыми программами. Мы меняемся по эмоциям, настроению, и мне нравится этот процесс. Так что вопрос мотивации не стоит — мы выступаем в своё удовольствие, пока нам нравится. И мы стараемся дарить эти эмоции своим зрителям, тренерам», — приводит слова Авериной ТАСС.
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