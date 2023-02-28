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Алаев: финал КР по мини-футболу удался, но хотелось бы, чтобы судьи соответствовали уровню

Алаев: финал КР по мини-футболу удался, но хотелось бы, чтобы судьи соответствовали уровню
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Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ), председатель комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по мини-футболу и пляжному футболу Александр Алаев поделился впечатлениями от главного матча «Финала четырёх» Кубка России по мини-футболу.

«Шикарная атмосфера, рад, что получился праздник. Хотел бы поблагодарить Российский футбольный союз (РФС), Григория Викторовича Иванова (президент «Синары». — Прим. «Чемпионата») и всех, кто занимался организацией матча, потому что действительно получился шикарный матч, давно не был на такой атмосфере. Там, конечно, могут быть вопросы к судейству в конце матча, но в целом, конечно, праздник удался. Хотелось бы, чтобы судьи тоже соответствовали уровню мероприятий», — приводит слова Алаева ТАСС.

В финальном матче Кубка России по мини-футболу «Синара» оказалась сильнее «КПРФ» со счётом 5:3. Также игра запомнилась спорным моментом в самой концовке матча, когда главный арбитр не заметил игры рукой у прервавшего голевой момент футболиста «Синары».

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