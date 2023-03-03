Стало известно место проведения матча за шахматную корону

Местом проведения предстоящего матча за шахматную корону станет пятизвёздочный отель St. Regis Astana в Астане (Казахстан), сообщает Chess24.

Напомним, встреча между россиянином Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дином Лижэнем пройдёт с 7 апреля по 1 мая.

Непомнящий занимает на данный момент второе место в мировом рейтинге. Его соперник находится на третьей строчке. Возглавляет рейтинг 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

Изначально Непомнящий должен был играть матч для определения нового чемпиона мира именно с Карлсеном, но в результате отказа последнего соперником россиянина стал Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.

О своём отказе от матча за титул чемпиона Карлсен объявил 20 июля 2022 года. Ранее норвежец неоднократно предупреждал о возможном отказе по причине недостаточной мотивации. Он является обладателем пяти Шахматных «Оскаров» — в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 годах.