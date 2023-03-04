«Динамо-Ак Барс» неожиданно уступило «Протону» в волейбольной Суперлиге

Завершились три матча 22-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.
Калининградский «Локомотив» нанёс поражение «Динамо-Метару» со счётом 3:1 (25:19, 25:19, 23:25, 25:23). Для «Локомотива» это 18-я победа, команда занимает промежуточное второе место.
«Динамо-Ак Барс» на своей площадке неожиданно уступило «Протону» со счётом 0:3 (22:25, 22:25, 20:25). Казанская команда с 16 победами занимает третье место, а «Протон» с 14 победами располагается на шестой позиции.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. 22-й тур
«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) – «Динамо» (Краснодар) – 0:3 (15:25, 17:25, 17:25)
«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Протон» (Саратов) – 0:3 (22:25, 22:25, 20:25)
«Локомотив» (Калининградская область) – «Динамо-Метар» (Челябинск) – 3:1 (25:19, 25:19, 23:25, 25:23)
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