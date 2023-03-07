Владимир Крамник рассказал о своём отношении к СВО на Украине

14-й чемпион мира по шахматам российский гроссмейстер Владимир Крамник рассказал о своём отношении к специальной военной операции на Украине.

«Я против всех военных конфликтов априори без исключения, но я не вижу особого смысла публично выражать эту очевидную идею. К сожалению, я вижу, что, вопреки словам, на самом деле очень немногие политики или общественные деятели прилагают реальные усилия, чтобы как-то остановить это. Напротив, на мой взгляд, эти заявления часто просто подпитывают огонь, провоцируя ещё большую конфронтацию и ненависть между людьми…

В наши дни в средствах массовой информации много демагогии и «правильных слов», но я предпочитаю пытаться помочь некоторым людям, которые нуждаются в помощи в эти трудные времена, независимо от того, какой они национальности. И надеюсь, что все наконец начнут обсуждать то, что можно сделать практически, чтобы найти способы остановить это.

Я сильно подозреваю, что многие общественные «активисты» на самом деле просто используют эту драматическую ситуацию для своей собственной гордости, потому что немногие из них идут дальше слов.

Ещё одна вещь, которая заставляет меня думать таким образом, заключается в том, что по каким-то причинам я не слышал, чтобы большинство из них выражало озабоченность по поводу сотен тысяч жертв во время недавних крупных войн, таких как в Ираке, Сирии, и это лишь некоторые из них. И некоторые даже публично поддержали эти войны. Извините, но я не верю в «избирательный гуманизм».

Я наполовину русского и наполовину украинского происхождения, у меня есть родственники и друзья в обеих странах, которым я стараюсь помочь как можно больше, и это очень лично для меня. Я считаю, что реальная повестка дня сейчас заключается в том, чтобы сосредоточиться на поиске способов остановить военные действия, а не на «охоте на ведьм». И я не верю, что нет никакого способа сделать это. Как гласит старая поговорка, если вы действительно чего-то хотите, вы находите способы, в противном случае вы ищете оправдания.

У меня нет желания принимать участие в том, что давно стало, на мой взгляд, ярмаркой тщеславия. Многие люди уже получили публичные аплодисменты за их заявления, но это не улучшило ситуацию. Конфронтация всё ещё продолжается и, к сожалению, ухудшается.

Я выскажу своё мнение об этой трагической ситуации, когда решу это сделать, но только после того, как эта пустая ярмарка тщеславия и охота на ведьм, которая, должен признать, меня очень злит, закончится. Это моя главная человеческая позиция», — приводит слова Крамника Chess Base.