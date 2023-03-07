Валентина Родионенко: отстранение Ирины Винер законно

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о двухлетней дисквалификации главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирины Винер, поводом для которой стали высказывания тренера после поражения сестёр Авериных на Олимпиаде в Токио, а также на чемпионате мира – 2021.

«Безусловно, отстранение Ирины Винер законно. Это решение не одного человека. Это не сделано просто вдруг. Когда-то это должно было случиться. Наши преподносят, что это за высказывания после Олимпиады. В спорте есть закон, что надо уметь проигрывать. Когда человек не хочет проигрывать, он ищет причины. Это не делает нам чести», — приводит слова Родионенко «РИА Новости Спорт».