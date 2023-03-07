«Всё это на 100% политизировано». Сергей Карякин — о двухлетнем отстранении Ирины Винер

Гроссмейстер Сергей Карякин высказался о двухлетней дисквалификации главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирины Винер, поводом для которой стали высказывания тренера после поражения сестёр Авериных на Олимпиаде в Токио, а также на чемпионате мира – 2021.
«Я хорошо знаю Ирину Александровну Винер, мы вместе работаем в Общественной палате России, она возглавляет комитет по спорту. Понятно, что всё это на 100% политизировано, что любые высказывания можно притянуть за уши. А если их нет, то можно просто наказать за политическую позицию. За то, что она поддерживает Россию и много сделала для нашего спорта. Ирина Александровна — активный человек, и для неё это, конечно, очень неприятный удар. Но тем не менее я уверен в том, что у неё очень большая поддержка и среди спортсменок, и среди её окружения. И что у неё в любом случае всё будет хорошо. Но западные чиновники в очередной раз сделали недружественный жест по отношению к нам. И я не понимаю, о чём с ними вообще можно договариваться, если они делают подобные вещи? Они тем самым унижают только сами себя.
Потому что Ирина Александровна — заслуженный и всеми уважаемый в мире тренер. И этими санкциями Запад только показал свою суть и свою недоброжелательность по отношению к нам», — приводит слова Карякина «РИА Новости Спорт».
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