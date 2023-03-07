Ирина Винер поблагодарила за поддержку после сообщения о двухлетней дисквалификации

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер поблагодарила всех, кто поддержал её после решения об отстранении, принятого Международной федерацией гимнастики (FIG).
Поводом для дисквалификации стали острые высказывания Винер после скандального судейства и поражения сестёр Авериных на Олимпиаде в Токио.
«По поводу вчерашних заявлений — я очень благодарна всем, кто поддерживает. Выступили вчера Дмитрий Чернышенко, Татьяна Тарасова. Спасибо им за поддержку. Будем работать дальше.
У нас всё в порядке, дети работают, показывают блестящие программы. Мы изобрели новый вид искусства, у нас проходят великолепные концерты. И это проходит на фоне соревнований. Покой нам только снится, всё нормально», — приводит слова Винер ТАСС.
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