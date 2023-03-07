Юрист объяснила, в каком случае можно будет обжаловать отстранение Ирины Винер в CAS

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, в каком случае можно обжаловать отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Напомним, FIG отстранил Винер на два года. Таков итог судебного разбирательства, начатого после снятия Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году. Публичные заявления Винер в СМИ после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио-2020 признаны оскорбительными и нарушившими правила FIG, как и отказ ответчиков должным образом сотрудничать со следствием.
«Было признано нарушение этического кодекса Международной федерации гимнастики. Было два ответчика: кроме самой Ирины Винер, с предупреждением была наказанная Федерация художественной гимнастики России. Соответственно, у нас два ответчика. Они посчитали это доказанным на достаточном уровне.
Право обжалования есть в течение 21 дня. Обжалование может быть подано в апелляционный трибунал Международной федерации гимнастики. Потом при вынесении ими решения всё равно остаётся возможность обжаловать в CAS», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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