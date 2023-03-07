Родионенко: молодые гимнасты в чём-то превосходят олимпийских чемпионов

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о конкуренции молодого поколения атлетов и олимпийских чемпионов на чемпионате России, который пройдёт с 8 по 12 марта.

«Хотели бы увидеть в хорошем состоянии всех спортсменов на чемпионате России, чтобы без ошибок прошли Мельникова, Листунова. Алёна Глотова в многоборье не выступит — у неё проблемы с локтем, и она выйдет на двух снарядах. У ребят ждём от молодых результат.

Готовы составить реальную конкуренцию олимпийским чемпионам. По программам они готовы и даже в чём‑то превосходят. Но опыт, самое главное — опыт! Лидеры сборной России будут с облегчённой программой выступать — они готовы так, как должны», — приводит слова Родионенко «Матч ТВ».