«Белогорье» одержало победу над «Уралом» в перенесённом матче волейбольной Суперлиги
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Белгородское «Белогорье» в четырёх сетах одержало победу над уфимским «Уралом» в перенесённом матче 17‑го тура мужской Суперлиги по волейболу.
«Белогорье» находится на пятом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 53 очка. Уфимский «Урал» в свою очередь располагается на шестой строчке с 46 очками. Лидером чемпионата является казанский «Зенит», который набрал 73 очка в 26 матчах. Московское «Динамо» отстаёт от первого места на три очка. «Зенит» из Санкт-Петербурга, в активе которого 64 очка, расположился на третьей строчке.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 17-й тур (перенесённый матч).
«Белогорье» (Белгород) – «Урал» (Уфа) – 3:1 (25:12, 20:25, 25:20, 25:17).
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