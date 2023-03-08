«Белогорье» одержало победу над «Уралом» в перенесённом матче волейбольной Суперлиги

Белгородское «Белогорье» в четырёх сетах одержало победу над уфимским «Уралом» в перенесённом матче 17‑го тура мужской Суперлиги по волейболу.

«Белогорье» находится на пятом месте в турнирной таблице, имея в своём активе 53 очка. Уфимский «Урал» в свою очередь располагается на шестой строчке с 46 очками. Лидером чемпионата является казанский «Зенит», который набрал 73 очка в 26 матчах. Московское «Динамо» отстаёт от первого места на три очка. «Зенит» из Санкт-Петербурга, в активе которого 64 очка, расположился на третьей строчке.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 17-й тур (перенесённый матч).

«Белогорье» (Белгород) – «Урал» (Уфа) – 3:1 (25:12, 20:25, 25:20, 25:17).