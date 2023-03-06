«Хочу как Мусэрский — тотально доминировать». История самого высокого волейболиста России

После 14-го места в Суперлиге (из 14 возможных) в сезоне-2020/2021 волейболисты «Белогорья» восстают из пепла: прошлый сезон завершили в топ-6, а сегодня идут пятыми в регулярке. По пути отбирая очки у лидеров — московского «Динамо» и питерского «Зенита». Стратегия Белгорода выглядит более чем перспективной: в основе амбициозные воспитанники. Среди них и главный гигант лиги под 2,20 — блокирующий Георгий Заболотников со 166 очками в атаке и на блоке. И это только в дебютном для него сезоне в первом чемпионате страны.

В интервью «Чемпионату» Георгий рассказал, как относится к сравнениям с Дмитрием Мусэрским, какой чемпионат для него сильнейший — российский или итальянский, а также на что потратит деньги с первого профессионального контракта.

«Весь спорт доказывает, что можно выигрывать без денег»

— Георгий, недавно вы эффектно разделались с питерцами. Когда поняли, что они дрогнули?

— Наверное, когда прозвучал финальный свисток и мы выиграли. Вообще, не сказал бы, что они дрогнули, просто мы показали лучшую игру. Где-то удача была на нашей стороне, плюс разбор соперника: мы были готовы к тому, как будет пасовать их связующий, разобрали направление их нападения, подач. Повезло, да, нам чуть больше — 20:23 мы проигрывали. И в итоге вытащили — 26:24. Наверное, переломный момент. А потом просто не отпустили.

Георгий Заболотников в составе «Белогорья» Фото: Пресс-служба ВК «Белогорье»

День отдыха в Туле проходит чуть по-другому, нежели когда мы на выезде — тогда вообще получался скомканный отдых. В основном после игры у нас в ночь сразу был самолёт или поезд. Не получалось полноценного сна, отсыпались уже потом в дороге. А сейчас никаких проблем после игры — даже цельный выходной после матча: не в перелётах и поездках.

— Поезд возненавидели?

— Скорее возненавидел самолёт. В поезде хотя бы отсыпаешься. Полёты в Красноярск, Нижневартовск убивали.

— Есть информация, как надолго там?

— На одну встречу с «Динамо-ЛО» точно. Хотя знали, что сюда приедем на четыре игры, то есть где-то на четыре недели. Но взяли вещей больше, чем обычно на выезд. Никто квартиру не снимал, организованно в одном отеле живём. Где дальше будем играть — неясно. Точно никто ничего не может сказать. Да, для болельщиков из Белгорода Тула стала ассоциироваться с домом. И после того, как мы обыграли здесь «Зенит», может показаться, что нам тут удобнее, но на самом деле мы здесь всего-то неделю. И у нас точно такие же условия, как у соперника. Особого преимущества это не даёт.

— Пример с «Зенитом» показал, что можно без миллионного бюджета в волейболе выигрывать такие матчи? Или это скорее исключение?

— Думаю, весь спорт доказывает, что можно выигрывать без денег. Это и намного интереснее, чем с деньгами. В нашем конкретном случае точно не исключение, у нас всё к этому шло — мы должны были обыгрывать топ-соперников.

— Троллинг по поводу вложенного и выигранного, кстати, в медиа «Белогорья» и казанского «Зенита» культивируют. Ребята из Питера не обижаются?

— Вроде нет. Такие добрые шутки. Осадочек? Вроде, с кем ни общаюсь близко из питерского «Зенита», никто не обижается. Профессиональные спортсмены всё понимают.

— У вас и в YouTube много шоу с шутками. Это новое позиционирование клуба: волейбол — даже не столько работа, сколько любимое увлечение?

— Во-первых, у нас лучшая медиакоманда в Суперлиге. Во-вторых, надеюсь, это делается для популяризации волейбола как минимум в России. Чтобы все знали, что есть такие люди, и чтобы отдавали своих детей в волейбольные школы.

— Всем комфортно в таком настроении на площадке? Или кто-то встаёт «в позу»?

— В команде кто как себя ведёт, естественно, в рамках дозволенного. Но все держат планку: друг друга уважают. У нас дружная команда. Даже после поражения никто никого не обвиняет — пальцем уж точно ни в кого не тыкает. Только поддержка и выяснение причины, проработка этого на тренировках. «Химия» есть между игроками. Реально никто ни с кем не ссорится. В любом случае, когда человек попадает в такой клуб, как «Белогорье», он не сможет быть токсичным — тем более когда он видит такой коллектив.

«В Италии другая культура боления. И игроки более техничные»

— Сейчас вы уже 216 см. Ещё растёте?

— Данные немного устарели — летом при последних измерениях я уже был 2,19 см. Но, думаю, закончил расти в высоту, теперь если только вширь. К тому же не такой уж и высокий.

— Есть волейболисты выше? Вы встречали?

— Есть вообще люди выше. Когда был мелким и меньшего роста, встречал.

— Насколько комфортно в повседневности с такой антропометрией.

— Все думают, что очень тяжело. Но, наверное, я уже привык просто к трудностям — банально не хватает места в самолёте или машине. И не могу сказать, что где-то есть дискриминация высоких людей.

Георгий Заболотников в составе «Белогорья» Фото: Пресс-служба ВК «Белогорье»

— Это генетика?

— И мама, и отец, и дедушка по маминой линии высокие. Мужчины под два метра — около 195 см. И мама около 183. Но никто в семье спортом не занимался. Только дедушка очень любил бокс. Даже в 72 года он до сих пор может отжаться 60-70 раз на кулаках. Мужчина!

— А вы?

— От силы раз 20. Хотя зал очень люблю. Спасибо тренеру Карло Сати, он прививает эту любовь. Да и работа в зале — залог здоровья в профессиональном спорте. Если правильно там работать и выжимать из себя максимум, то мышцы будут больше готовы к сумасшедшим нагрузкам. Бывало, пару раз шею защемило, хотя в течение карьеры травмы пока мало беспокоят. Разве что при взрослении шляттеры (область головки большеберцовой кости голени. — Прим. «Чемпионата») начинают болеть. Это было буквально полгода, а так, конечно, голеностопы — вечная проблема волейболистов и баскетболистов.

— Тягать железо любите?

— Да, но хотя по мне и не скажешь. Сколько жму? Пока оставлю это при себе… Стесняюсь.

— Главными гигантами в лиге были Максим Сапожков (220 см) и Дмитрий Мусэрский (218). И тот, и другой уехали из Суперлиги. Но это скорее исключение. Потому что костяк сборной стабильно в России. Почему не гоняют в Европу?

— Индивидуальный вопрос. Может, дело в лояльности к клубам, в любви к родине, а возможно, страх, что покидаешь родину. Индивидуально у каждого будет своя причина, почему бы он хотел или не хотел остаться.

— Вы бы хотели однажды попробовать себя где-то за пределами России?

— Пока нет.

— В любом случае есть чемпионат, за которым следите.

— Итальянский чемпионат очень нравится: высокий уровень игры и игроков. Смотрю все топовые игры и слежу за Неманьей Петричем. Интересно, как его «Эмма Виллас Воллей» дебютирует в высшей лиге в этом сезоне, да и как он сам играет.

— В чём отличия между лигами?

— Культура боления другая: когда люди приходят, они понимают, что такое волейбол. К тому же он не такой физический и силовой, как в России. Больше техничных игроков. Там вообще собраны одни из лучших волейболистов со всего мира.

— В чём же вам критически важно прибавить?

— Вообще, нужно прибавлять во всём. Самое важное для центрального блокирующего в волейболе — естественно, блок, а также чтение игры в целом и действий связующего, перемещение по площадке. Думаю, буду работать и всё придёт.

Заболотников в атаке Фото: Пресс-служба ВК «Белогорье»

— Навык не интуитивный?

— Какая-то часть интуитивная, что-то нарабатывается. Часто тренеры подсказывают, как они видят игру связующего: куда он будет давать передачу.

— Самый сильный связующий чемпионата?

— Роман Порошин!

«Людям выпадает шанс. И ты им либо пользуешься, либо нет. Мне повезло»

— Буквально в 2021-м вы были четвёртым блокирующим в клубе. Как случился такой быстрый прогресс?

— Всё к этому шло. Может, когда-то было обидно, что не играю. Но, кажется, тогда был не готов, да хотя и сейчас, честно, не особо. Однако многим людям выпадает шанс: ты им просто должен либо воспользоваться, либо нет. Мне повезло. У меня он был, и у меня получилось неплохо его реализовать в матче с «Динамо-ЛО» на выезде в этом сезоне. С того момента я в составе. Тогда щелчок случился, понял, что могу играть на самом высоком уровне. Может, пока не так стабильно, как другие лидеры.

— Кто для вас эталонный блокирующий?

— Конечно, Дмитрий Мусэрский в лучшие годы и кубинец Робертланди Симон из итальянской лиги. Меня часто с Дмитрием сравнивают. Да, есть сходства. Но мы не прям похожи. Конечно, приятно, когда сравнивают с таким легендарным игроком, однако я другой. Я же не могу оценивать свой потенциал, лучше видно со стороны.

— Подсматриваете за ними?

— Многие элементы. В нападении Симона подсмотрел одну специфическую деталь, но это секрет. А как играл Дмитрий — тотальное доминирование на площадке. Хочется так же. Если смотреть на тех, кто работает на блоке — чтение, интуиция — то Михаил Щербаков, Артём Вольвич из Суперлиги могут быть примерами. Хочу уловить и понять, что они думают в определённый момент и как получается так, что они лучшие в России — везде успевают и результативны на блоке. Они хоть и возрастные игроки, но опытные.

Георгий Заболотников Фото: Пресс-служба ВК «Белогорье»

— В волейболе вас пробовали на других позициях? Это же частая практика.

— Бывало, на тренировках вставал в диагональ — по здоровью какие-то проблемы у ребят были. Там также нравится играть. Иногда, конечно, не очень получалось. Вообще, волейболист должен чувствовать себя ровно на всех позициях. Наверное, кроме пасующего. Раньше ведь на всех позициях стояли. Волейболист должен быть разносторонним, подвижным, универсальным. Сковывает, если ты закреплён за одной позицией.

— Вас тяжело представить в роли либеро.

— Это правда (смеётся)!

— Кто лучший на этой позиции в Суперлиге?

— Женя Гребенников. Когда мы играли с питерцами, он прям бесил: как везде успевал, подстраховывал, кричал. Он, конечно, в полном порядке. Во многом, его заслуга того золота для Франции в 2020-м.

«Откладываю деньги — хочу провести газ на даче родителям»

— Вы и выросли как раз на этом поколении: Мусэрский, Хтей, Тетюхин.

— Да, в начале, как приехал в «Белогорье», они ещё были с командой. Это сезон-2016/2017.

— Вас же заскаутили в 14 лет и из Москвы привезли в Белгород. И вы до сих пор живёте в спортивном общежитии при клубе, хотя уже основной игрок. Копите, откладываете или что?

— Сейчас такой формат сезона, что мы дома находимся не дольше четырёх-пяти дней. Не вижу смысла снимать какое-то жильё. Тем более квартиру, обычно ты на свои деньги снимаешь, покрываешь и все остальные расходы, например, такси.

— В Европе, насколько знаю, иначе.

— Да, в каких-то клубах тебе сразу предоставляют квартиру. В России, возможно, так тоже где-то есть. Но это небольшая разница.

— Жить на обеспечении клуба или самому обо всём беспокоиться — кажется, разница есть.

— Если волейболист попросит квартиру, ему пропишут её в контракте — без проблем. Конечно, если это тебе прямо необходимо.

— У вас уже есть первый профессиональный контакт. На что потратили заработанное?

— Вообще пока ни на что не тратил — откладываю деньги. Хочу себе и родителям провести газ на даче. Когда приезжаю домой в Москву летом, всё время езжу на участок, а газа там нет, только печка. О машине или квартире пока не думаю. Скорее мысли сосредоточены на учёбе в БелГУ — учусь на спортивном факультете на тренера.

Георгий Заболотников Фото: Пресс-служба ВК «Белогорье»

Ведь если ещё на домашних матчах почти через день заходил на кафедру, делал задания, то сейчас лишь на дистанционном обучении. Что для меня совсем неудобно. Но стараюсь не забрасывать: сдал уже первую сессию – оставался до недавнего времени один долг, теперь всё закрыл. Играю, наверное, лучше, чем учусь (смеётся)! Сейчас планирую окончить обучение, потому что считаю, что для каждого человека необходимо образование. Может, это просто популярное мнение, но у взрослого человека, мужчины, оно должно быть. О будущем я тоже думаю. Но так как всю жизнь отдавал спорту, уверен, он отплатит мне взаимностью. Я верю в большое профессиональное будущее!

Конечно, самая большая цель, даже мечта — сыграть на Олимпиаде. Помню, в 11-12 лет, когда только начал заниматься волейболом, все говорили, что хотят стать олимпийскими чемпионами. Пока это самая далёкая, самая большая мечта.

— Будучи основным блокирующим в «Белогорье», становитесь ближе к мечте?

— Думаю, да! Тем более я верю, надеюсь, что Олимпиада пройдёт в компании сборной России…