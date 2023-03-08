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Власов финишировал 42-м на 3-м этапе «Тиррено — Адриатико», он 14-й в общей классификации

Бельгийский велогонщик Йеспер Филипсен из команды Alpecin-Deceuninck стал победителем третьего этапа престижной веломногодневки «Тиррено — Адриатико». Вторым в спринтерской гонке финишировал немец Фил Баухауз, представляющий Бахрейн-Викториус.

Российский велогонщик Александр Власов (команда BORA – hansgrohe) в данной гонке показал 42-й результат. В общей классификации он идёт на высоком 14-м месте.

Велошоссе. «Тиррено — Адриатико». 3-й этап из 7

1. Йеспер Филипсен (Бельгия)

2. Фил Баухауз (Германия)

42. Александр Власов (Россия) — то же время, что и у победителя этапа.

114. Глеб Сырица (Россия) + 1.12.

Велошоссе. «Тиррено — Адриатико». Генеральная классификация

1. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers).

2. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) + 28 секунд.

3. Магнус Шеффилд (США, INEOS Grenadiers) + 30.

14. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) + 50.

92. Глеб Сырица (Россия, Astana Qazaqstan) + 2.12.