Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер рассказала, что российские гимнастки получили приглашение на международные соревнования.

«То, что наших спортсменов отстранили от международных соревнований, как пишется и говорится, — нужно найти хорошее в плохом. Мы нашли, мы проводим серьёзные соревнования российские, где участвуют клубы, регионы. Их 87, это намного лучшее представительство, чем на чемпионате мира. Каждая команда из регионов может быть как из какой‑то страны, как бывает на ЧМ.

Программы у нас российские, которые развивают. У нас неограниченное количество элементов, а в международных правилах ограниченное, это не давало нам возможностей роста. Молодые спортсмены не скованы никакими цепями, делают всё, что им подвластно.

Мне запретили работать с федерациями, мы перешли на клубную систему, давно к этому стремились. Если к нам будут приезжать гимнастки, то в составе клубов. Мы тоже будем выезжать на международные соревнования, на которые приглашают клубы. Мы получили много таких приглашений, не под эгидой FIG. Это сделано, чтобы мы могли выступать на этих стартах», — приводит слова Винер «Матч ТВ».