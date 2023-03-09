Ирина Винер — об отстранении: я не собираюсь ничего заканчивать

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер высказалась о своей двухлетней дисквалификации со стороны дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики.
«Меня отстранили. Если отстранили специалиста, к которому приезжал весь мир… Мы выставляли на Олимпийские игры огромное количество стран — Японию, Венгрию, Армению, Казахстан, Узбекистан, США. Девочки у нас тренировались.
Наверное, они потеряли нас, боятся приезжать. Но мы не потеряли ничего — у нас огромный потенциал, мы работаем. Я не собираюсь ничего заканчивать, для меня это не играет вообще никакой роли. Чемпионат мира я вела онлайн. Всё было здорово. Через полтора месяца после Олимпиады был ЧМ, восемь из девяти медалей выиграла Россия», — приводит слова Винер «Матч ТВ».
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