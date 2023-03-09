Захарова — об отстранении Винер: пример дискриминации отечественных спортивных деятелей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о решении фонда гимнастической этики отстранить на два года президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирину Винер.
Причиной отстранения Винер стали публичные заявления тренера после судейского скандала на Олимпийских играх в Токио, а также снятие ей кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году.
«Мы расцениваем данный шаг международной федерации как очередной пример дискриминации отечественных спортивных деятелей и посягательство западных политических функционеров на независимость спорта, как элемент разрушения мирового спорта. Не одной только его ветки — это касается не только художественной гимнастики, а всего мирового спорта», — приводит слова Захаровой «РИА Новости Спорт».
- 9 марта 2023
-
21:12
-
20:51
-
20:36
-
19:51
-
18:16
-
17:23
-
16:12
-
15:47
-
14:40
-
09:04
-
03:22
-
00:13
- 8 марта 2023
-
22:23
-
21:36
-
21:05
-
18:54
-
17:32
-
16:04
-
15:52
-
14:21
-
12:47
-
10:59
-
10:36
-
01:01
- 7 марта 2023
-
23:18
-
22:11
-
20:42
-
20:14
-
19:16
-
18:00
-
16:50
-
16:48
-
15:18
-
15:15
-
15:12