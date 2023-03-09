Захарова — об отстранении Винер: пример дискриминации отечественных спортивных деятелей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о решении фонда гимнастической этики отстранить на два года президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирину Винер.

Причиной отстранения Винер стали публичные заявления тренера после судейского скандала на Олимпийских играх в Токио, а также снятие ей кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году.

«Мы расцениваем данный шаг международной федерации как очередной пример дискриминации отечественных спортивных деятелей и посягательство западных политических функционеров на независимость спорта, как элемент разрушения мирового спорта. Не одной только его ветки — это касается не только художественной гимнастики, а всего мирового спорта», — приводит слова Захаровой «РИА Новости Спорт».