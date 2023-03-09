«Ростов-Дон», «Лада» и «Астраханочка» одержали победы в гандбольной Суперлиге

Завершились три матча чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги в группе А.
«Ростов-Дон» на выезде обыграл «Динамо-Синару» со счётом 24:20 и с 47 очками в активе сохранил второе место в турнирной таблице. «Астраханочка» в гостях одолела «Кубань» — 29:22. Астраханская команда располагается на третьем месте, уступая «Ростов-Дону» одно очко.
«Лада» на выезде нанесла поражение «Звезде» со счётом 31:29. Тольяттинская команда с 41 очком закрепилась на четвёртом месте, гандболистки из Звенигорода – пятые (36 очков).
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига
Женщины. Группа А
«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Ростов-Дон» — 20:24 (11:13).
«Звезда» (Звенигород) – «Лада» (Тольятти) – 29:31 (12:17).
«Кубань» (Краснодар) – «Астраханочка» — 22:29 (13:11).
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