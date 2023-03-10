Сейм Литвы призвал парламенты других стран не допустить участия России в ОИ-2024

Сейм Литвы принял резолюцию о запрете участия спортсменов России и Беларуси в Олимпийских играх и других международных соревнованиях.
«Придерживаясь одного из основных принципов олимпизма, указанных в Олимпийской хартии, — стремиться к тому, чтобы спорт служил гармоничному развитию человечества, с целью содействия построению миролюбивого общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства, Сейм принял резолюцию, адресованную парламентам всех стран мира и предлагающую выразить своё чёткое и решительное несогласие с любыми предложениями, инициативами, проектами и любыми другими действиями, направленными на допуск российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к участию в Олимпийских играх или любых других международных соревнованиях, в том числе с нейтральным флагом», — говорится в резолюции, опубликованной на сайте Сейма.
Сейм Литвы также предлагает исполкому Международного олимпийского комитета (МОК) продолжать призывать все международные спортивные федерации к недопуску россиян и белорусов на международные соревнования до окончания СВО.
За резолюцию единогласно проголосовали все 109 депутатов Сейма Литвы.
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