Российская синхронистка Ищенко будет включена в Международный зал славы плавания

Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании россиянка Наталья Ищенко будет включена в Международный зал славы плавания (ISHOF), сообщает официальный сайт организации.

Официальная церемония запланирована на 30 сентября в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США).

Помимо Ищенко, в число 13 лауреатов, чьи имена будут увековечены в Зале славы, также вошёл 23-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира и многократный рекордсмен мира американский пловец Майкл Фелпс.

На счету 36-летней Натальи Ищенко два золота Олимпиады в Рио-де-Жанейро (в дуэте и команде), две золотые медали Олимпийских игр в Лондоне (в дуэте и команде) и командное золото Пекина.

Она также является 19-кратной чемпионкой мира и 12-кратной чемпионкой Европы.