Глава ФФР отреагировал на отказ Германии проводить этап КМ с участием рапиристок из России

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов отреагировал на отказ Федерации фехтования Германии (DFB) проводить этап Кубка мира после допуска российских рапиристок.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин должен был пройти в мае в Таубербишофсхайме, однако организаторы отказались принимать соревнования, объяснив это решение несогласием с допуском российских и белорусских спортсменов.

«Узнал об этом решении вместе со всеми. Значит, немцы не способны проводить такие соревнования. Наверное, есть и другие страны, которые не смогут. Принимать турниры должны те, кто в состоянии организовать их для всех. Таких стран много: например, в Африке, или бывшие союзные республики. Что касается этого конкретного этапа, то решения по нему пока нет. Насколько я понимаю, по этому поводу идёт переговорный процесс международной федерации с национальными», – приводит слова Мамедова «РИА Новости Спорт».