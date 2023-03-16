«КПРФ» разгромил «Норильский никель» в матче лидеров Суперлиги по мини-футболу

Матчем между «КПРФ» и «Норильским никелем» возобновился чемпионат России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Московские футболисты одержали победу на своей площадке со счётом 5:1.

Первый тайм благодаря голу Сергея Крыкуна завершился с минимальным преимуществом «КПРФ». После перерыва соперники обменялись голами, после чего хозяева провели ударную концовку, трижды забив за три минуты.

«КПРФ» упрочил лидерство в турнирной таблице. С 61 очком в активе московская команда опережает ближайшего преследователя, «Норильский никель», на восемь очков. Завтра, 17 марта, соперники встретятся вновь.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

15-й тур. Первый матч

«КПРФ» (Москва) – «Норильский никель» — 5:1 (1:0).

Голы: Крыкун, 13, Денер, 37, Шимбинья, 48, Баталья, 49, Милованов, 50 — Багиров, 32.