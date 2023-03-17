Иван Каковский: считаю, что полностью готов пробиться в Мэйн-тур

Серебряный призёр чемпионата Европы по снукеру Иван Каковский высказался о возможности сыграть за путёвку в Мэйн-тур на турнире Q School. Напомним, Q School — это квалификационный турнир в Шеффилде (Англия), лучшие участники которого получают путёвку в Мэйн-тур.

«Пока что, к сожалению, нет ясности, будет ли у меня возможность сыграть на Q School в Англии. Конечно, очень надеюсь, что мне удастся попасть на этот турнир, ведь это всё-таки один из самых основных турниров для игроков-любителей со всего мира. Организаторы обещали дать мне ответ в ближайшее время, поэтому верю в лучшее.

Я считаю, что полностью готов пробиться в Мэйн-тур, но работы предстоит много. Буду стараться подойти к квалификационному турниру в своей лучшей форме. Для меня это очень важно, как и для любого другого игрока, потому что попадание в Мэйн-тур – это совсем новая ступень в развитии снукериста, и, как мне кажется, я до неё уже дорос», — сказал Каковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.